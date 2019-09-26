حلو: النظام السوري مستمر في زعزعة استقرار لبنان بسحب الدولارات من أجهزة الصراف الآلي أو ATM

اشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب ​هنري حلو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​النظام السوري​ مستمر في زعزعة استقرار ​لبنان​، ليس عسكريا هذه المرة، وليس سياسيا بشكل مباشر، ولكن. بسحب الدولارات من أجهزة الصراف الآلي أو ATM. من غير الممكن التطبيع مع هذا النظام".

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