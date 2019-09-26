النشرة: الجيش الاسرائيلي ركب اجهزة مراقبة عند الخط التقني المحيط لمزرعة بسطرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، ان "​الجيش الاسرائيلي​ اقدم ليلا على تركيب اجهزة مراقبة وكاميرا فيديو مركز على السياج الشائك عند الخط التقني المحيط لمزرعة بسطرة، ووجهها نحو المناطق المحررة في الجهة المقابلة والمشرفة على قرى ​العرقوب​".

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