الصفدي: مشاركة المرأة في عالم الأعمال خطوة محورية نحو المساواة

أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون تمكين ​المرأة​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي، في كلمة لها خلال الحفل النهائي لمباراة المرأة الفرنكوفونية صاحبة الأعمال أن "هذه المباراة تتوافق مع نظرتي لدوري وللمهمة التي أوكلت إلي. وأنا أعترف بأنني أقوم بدوري، في هذه الحالة، بكثير من الحماس، وأنا على اقتناع تام بأن مشاركة المرأة في عالم الأعمال، لا سيما في ريادة الأعمال تشكل خطوة محورية نحو المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتدفع بالعجلة الاقتصادية في البلاد نحو الأمام".



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