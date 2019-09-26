اللجنة الفرعية درست المشروع الرامي الى حماية الابنية والمواقع التراثية

أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​المجلس النيابي​، ان اللجنة الفرعة المنبثقة عن ​اللجان النيابية​ تابعت درس المشروع الرامي الى حماية الابنية والمواقع التراثية، واجتمعت الى ​وزير الثقافة​ محمد داوود، و​محافظ​ ​بيروت​ زياد شبيب، وطلبت من داوود تسليمها لائحة الابنية التراثية الموضوعة على لائحة الجرد العام بالاضافة الى المعايير المعتمدة لتصنيف الابنية التراثية، كما طلبت منهم اعداد التصور للطرق الممكنة لتحفيز نقل عامل الاستثمار الى مناطق محددة وطلبت من ممثل وزارة ​العدل​، اعداد دراسة حول النصوص المطلوب ضمها الى مشروع القانون.

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