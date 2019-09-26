حاتمي: سياستنا المبدئية هي الحفاظ على السلام والامن والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري علي ايوب ان "السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على الحفاظ على السلام والامن والاستقرار بالمنطقة"، مشيراً إلى "تعاون واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعادة الاعمار في سوريا".
وأعرب عن ارتياحه لاستقرار الأوضاع في سوريا، واصفا اسقاط الطائرات الاسرائيلية المسيرة في محافظتي حماه والقنيطرة من قبل الدفاعات الجوية وقوات الجيش السوري، بـ"المؤشر لتغيير وتحسن القدرات الدفاعية السورية"، مشياً إلى ان "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في العمل على ارساء السلام والأمن المستديم في المنطقة بالتعاون مع دولها".
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