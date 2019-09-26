حاتمي: سياستنا المبدئية هي الحفاظ على السلام والامن والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري ​علي ايوب​ ان "​السياسة​ المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على الحفاظ على السلام والامن والاستقرار بالمنطقة"، مشيراً إلى "تعاون واهتمام ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية بإعادة الاعمار في ​سوريا​".

وأعرب عن ارتياحه لاستقرار الأوضاع في سوريا، واصفا اسقاط ​الطائرات الاسرائيلية​ المسيرة في محافظتي حماه و​القنيطرة​ من قبل الدفاعات الجوية وقوات ​الجيش السوري​، بـ"المؤشر لتغيير وتحسن القدرات الدفاعية السورية"، مشياً إلى ان "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في العمل على ارساء السلام و​الأمن​ المستديم في المنطقة بالتعاون مع دولها".