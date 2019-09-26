الصحة العالمية: وفاة ثمانية اشخاص جراء الكوليرا في السودان

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، نقلا عن ​وزارة الصحة​ ​السودان​ية ان ثمانية اشخاص توفوا جراء ​الكوليرا​ في السودان، ستة منهم في ولاية النيل الازرق.

واشارت الى أن عدد الاصابات بالكوليرا التي سجلت في البلد الواقع في الجزء الشرقي من شمال ​افريقيا​ بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الازرق و56 في ولاية سنار.

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