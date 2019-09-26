قائد في الحرس الثوري: لو لم تكن ايران لاشعلت اميركا النار بالمنطقة كلها

اكد نائب قائد قوات "القدس" في ​الحرس الثوري​ العميد اسماعيل قاآني انه "لو لم تكن ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لكانت ​اميركا​ قد اشعلت النار بالمنطقة كلها"، مشيراً إلى أن "مأسسة جميع الامور بدات من مرحلة الدفاع المقدس ولو لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانية لكانت اميركا قد اشعلت النار في المنطقة كلها".

ولفت إلى أنه "الشعب الذي لم يتركه اعداؤه على مدى الاعوام الاربعين الماضية، قد تمكن من تحويل جميع التهديدات واجراءات الحظر الى فرص".