اكد نائب قائد قوات "القدس" في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني انه "لو لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانية لكانت اميركا قد اشعلت النار بالمنطقة كلها"، مشيراً إلى أن "مأسسة جميع الامور بدات من مرحلة الدفاع المقدس ولو لم تكن الجمهورية الاسلامية الايرانية لكانت اميركا قد اشعلت النار في المنطقة كلها".
ولفت إلى أنه "الشعب الذي لم يتركه اعداؤه على مدى الاعوام الاربعين الماضية، قد تمكن من تحويل جميع التهديدات واجراءات الحظر الى فرص".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد في الحرس الثوري: لو لم تكن ايران لاشعلت اميركا النار بالمنطقة كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.