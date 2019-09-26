موسوي: ايران لا تربط عظمتها بلقاء رئيس دولة قوية على الظاهر

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي قرار الرئيس الايراني حسن روحاني بعدم اللقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه قرار مدروس وعقلاني، مؤكدا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة قوية ولا تربط عظمتها وقدرتها وكرامتها بلقاء رئيس دولة قوية على الظاهر".
ولفت إلى أن "جميع اركان النظام متفقون على انه من الناحية السياسية والاستراتيجية في مثل هذه الظروف التي تنتهك الضغوط القصوى المفروضة على ايران والارهاب الاقتصادي حقوق اكثر من 83 مليون ايراني فانه لا ينبغي ان يتم ليس التفاوض فقط بل حتى مجرد لقاء بسيط مع قادة النظام الاميركي الارهابي"، مؤكداً أن "ايران دولة قوية ولا تربط عظمتها وقوتها وكرامتها بلقاء رئيس جمهورية دولة قوية على الظاهر".
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