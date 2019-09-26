العديد من القتلى في انهيار منجم للذهب في تشاد

أعلن وزير الدفاع والأمن التشادي محمد أبالي صلاح لوكالة "فرانس برس" أن العديد من الأشخاص قتلوا في انهيار منجم عشوائي للذهب بشمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية.
ولفت الى أن الحادث وقع في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحال الطوارئ و"لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيراً".
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