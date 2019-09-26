أعلن رئيس البرلمان ​الصين​ي لي تشانشو أنه "لدى الصين أدلة دامغة على وقوف ​الولايات المتحدة​ والدول الغربية وراء الأحداث والاضطرابات الجارية في ​هونغ كونغ​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان الصين: لدينا أدلة على وقوف واشنطن والغرب وراء أحداث هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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