أردوغان: لتوخي الحذر بشأن اتهام ايران بالضلوع في هجمات "ارامكو"

دعا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "الى توخي الحذر بشأن اتهام ​ايران​ بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية في ​السعودية​"، مشددا في مقابلة مع قناة ​فوكس نيوز​ الاميركية، على ان "لا أعتقد أن من الجيد اتهام ايران".

وكانت الهجمات على منشآت عملاق ​النفط​ السعودي "ارامكو" في 14 ايلول الجاري، أدت الى خفض الانتاج السعودي من النفط الى النصف وتسببت بتوتر في اسواق المحروقات والمنطقة.

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