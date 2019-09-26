الخامنئي: الاوروبيون يفتقدون القدرة وينتهجون الفكر الاميركي نفسه

أكّد المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ​ايران​ ​علي الخامنئي​، خلال استقباله اعضاء مجلس خبراء القيادة، "ان لا يمكن الوثوق بأميركا واوروبا". مشددا على ان "الاوروبيون يفتقدون القدرة وينتهجون الفكر الاميركي نفسه".

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