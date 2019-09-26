النشرة: الجيش الاسرائيلي بدأ بتركيب منظومة مراقبة جديدة عند تخوم مزارع شبعا

علمت "​الخليج 365​" أن "​الجيش الاسرائيلي​ بدأ بتركيب ​منظومة​ مراقبة جديدة في محيط مواقعه المتاخمة للمناطق المحررة عند تخوم ​مزارع شبعا​ بينها رشاشات ثقيلة مزودة بأجهزة للمراقبة الليلية ركزها على ظهر السواتر الترابية المحيطة لمواقعه الامامية".

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