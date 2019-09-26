محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي: أنا في موقع السلطة وأتحمل المسؤولية كلها

أفادت وكالة "​رويترز​" أنه إستنادا إلى عرض أولي لشريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأميركية عن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وتضمن مقابلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن الأخير أن ما حدث مع خاشقجي "وقع وأنا في موقع السلطة وأنا أتحمل المسؤولية كلها"، مشيراً إلى انه "عندنا 20 مليون نسمة وثلاثة ملايين موظف حكومي فيمكن أن تحدث جريمة القتل من دون علمنا".

وعما إذا كان منفذو الجريمة استقلوا طائرات حكومية خاصة، لفت محمد بن سلمان إلى أنه "عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون ولديهم السلطة للتصرف في ذلك".