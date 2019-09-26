وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي الاسبق ​جاك شيراك​، اليوم الخميس، 26 أيلول، 2019، عن عمر يناهز الـ87 عاماً.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عائلة شيراك إعلان وفاته اليوم.

وانتخب شيراك لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 أيار 2007.

وكان قبل ذلك عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.

كما تولى رئاسة وزارة فرنسا مرتين: الأولى من 27 أيار 1974 إلى 26 آب 1976، والثانية من 20 آذار 1986 إلى 10 أيار 1988.

في عام 2011، أدانت المحاكم الفرنسية جاك شيراك بتهمة التلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، فحُوكم بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت إدانته.