وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك







اسماء السيد - توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك صباح الخميس عن 86 عامًا كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس. باريس: قال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام". تجدر الإشارة إلى أن شيراك تسلم مناصب مهمة كثيرة فى الجمهورية الفرنسية الخامسة، وكان الوزير الأول - رئيس الوزراء- أيام الرئيس فاليري جيسكار ديستان من 1974 حتى 1976. كما كان شيراك الرئيس الخامس للجمهورية الخامسة والرئيس الاثنين والعشرين في تاريخ فرنسا. أمسك بزمام الحكم في فرنسا من 17 مايو 1995 لغاية 16 مايو 2007. وكان قبل ذلك عمدة باريس من سنة 1977 لسنة 1995.



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