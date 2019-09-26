ترامب: إطلاق إجراءات عزلي "نكتة"

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "عزلٌ من أجل هذا؟ إنها نكتة!".
وأضاف وقد بدت عليه علامات القلق، أنّ المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينسكي كانت "رائعة" وأنّه لم يضغط بتاتاً على نظيره الأوكراني.
ووعد الرئيس الأميركي من جهة ثانية باعتماد "كامل الشفافية" في ما خصّ عميل الاستخبارات الذي أخطر مرؤوسيه بمضمون المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.
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وقال "كنّا سنقوم بذلك على أيّ حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيّد تماماً شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر".
ولكن سرعان ما شنّ ترامب هجوماً مضاداً، مطالباً بأن تكون هناك شفافية أيضاً بشأن "جو بايدن وابنه هنتر" في ما يتعلّق "بملايين الدولارات التي تم إخراجها بسرعة وسهولة من أوكرانيا ومن الصين عندما كان نائباً للرئيس".
وطالب ترامب أيضاً بـ"الشفافية من جانب الديموقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد" فولوديمير زيلينسكي على "فعل أشياء" باستخدام "تهديدات".
شاهد أيض بالصور: إيفانكا ترامب في أحدث إطلالاتها
شاهد أيضا: كيف تكون شكل المكالمات السرية للرؤساء الأمريكيين مع زعماء الدول الآخرين؟
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علماء وخبراء يحّذّرون من مخاطر تهدد الحياة على الأرض جرّاء تغيّر المناخ
حذّر العلماء من مخاطر تتهدد كوكب الأرض نتيجة تغيّر المناخ الذي يصاحبه ارتفاعٌ في حرارة ومنسوب المحيطات وفقدان للأكسجين وازدياد في حموضة البحار ما من شأنه أن يحدث تسارعاً في ذوبان الجليد والثلوج، في قطبي الأرض. العلماء والخبراء وفي دراسة حول "تغيّر المناخ"، نشرت اليوم الأربعاء، شددوا على ضرورة خفض معدّلات انبعاثات الكروبون الذي يؤدي استمرار بالمعدلات الحالية إلى الاحتباس الحراري الذي يرفع من درجة حرارة كوكب الأرض الذي بدوره يسخن حرارة المحيطات. ووفق الدراسة، فإن استمرار انبعاثات الكربون بالمعدلات المتصاعدة التي يشهدها العالم حالياً، سيتبعها اختلال في موازين النظم الجيوفيزيائية التي تحكم المحيطات والمناطق المتجمدة على كوكب الأرض. الدراسة التي صدرت عن لجنة علماء وخبراء ترعاها الأمم المتحدة ، توقعت أن يشهد منسوب البحار ارتفاعاً بمعدّل 3 أمتار مع حلول نهاية القرن الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التيارات البحرية وذوبان الجليد والثلوج وحدوث أعاصير شديدة العتو وقالت: إذا استمرت انبعاثات الكربون في الارتفاع، فقد يتجاوز ارتفاع مستوى البحر 5 أمتار بحلول العام 2300. وحذّرت الدراسة من تراجع دراماتيكي في الثروة السمكية، نتييجة زيادة حموضة مياه المحيطات، كما حذرت من احتمال أن يعمل ارتفاع معدلات الحرارة على تذويب التربة الصقيعية، ما سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعدّ السبب الرئيس لارتفاع درجة حرارة الأرض. ووفق الدراسة فإن هناك خطراً يتهدد الحياة على الأرض جرّاء التغيّر المناخي الذي سيؤدي تراجع الثروة الزراعية والحيوانية في العالم، علماً أن انحسار الغطاء النباتي على سطحه الأرض سيصاحبه ارتفاع في معدلات الكربون بالجو وانخفاض في معدّلات الأكسجين. وكانت حشود هائلة من الشبان في شتى أنحاء العالم شاركت يوم الجمعة في "الإضراب العالمي من أجل المناخ" ضمن حملة تهدف إلى المطالبة بالتحرّك إزاء الكارثة البيئية التي تشهدها الكرة الأرضية، جاء ذلك عشية قمّة دولية عُقدت في مدينة نيويورك الأمريكية بحضور قادة أكثر من 60 دولة لمناقشة قضية التغير المناخي. " القمة المناخية "، جاءت على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعا أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى الالتزام بتعهداتها، وفق ما توصل إليه مؤتمر المناخ، الذي انعقد في باريس عام 2015. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من اتفاق باريس للمناخ، بعد توليه منصبه عام 2016، وتراجع عن كل التشريعات الأمريكية ذات الصلة بمكافحة التغير المناخي. للمزيد في "يورونيوز": ترامب من قمة المناخ في نيويورك: أؤمن بالهواء النقي والمياه النظيفة "كلام قاس".. ما قالته الناشطة الصغيرة تونبرغ لقادة العالم في نيويورك مشاركة واسعة حول العالم في إضراب المناخ
Euronews (Ar)
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كيف ستتعامل أوروبا مع أطفال داعش؟
السيدة دومينيك بون، مؤسسة جمعية تعنى بأولياء أمور الفرنسيين الذين التحقوا بصفوف " تنظيم الدولة " في سوريا والعراق، عرضت رسما من إنجاز ابنها، الذي التحق بداعش في سوريا. الرسم يعود لسنوات ويحمل الكثير من التفاصيل مثل أشجار النخيل والبحر والمسبح، كان يقول إن هذا هو منزل أحلامه. نيكولا ابن دومينيك كان يحلم ويريد أن يكبر، كان يسكن بعيدا عن الشاطئ وكانت والدته تقول له: "جميل أن تسافر إلى تايلاند وترى أشياء مختلفة وعادات أخرى، ولكن لا، في الواقع، كانت ذريعة وغادر إلى سوريا". نيكولا واحد من بين 5 آلاف مواطن أوروبي انضموا، حسب تقديرات الاتحاد الأوروبي ، إلى منظمة إرهابية بين عامي 2011 و2016. بعد مقتله في سوريا في العام 2013، قررت دومينيك أن تنشط في مجال مكافحة التطرف وتوعية الشباب حيث أنشأت جمعية وتواصلت مع السلطات لتحذيرها من المخاطر التي قد تحدق بالشباب والفتيات في جميع أنحاء فرنسا. وفي مستهلّ رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبت السيدة دومينيك: "سيدي الرئيس، أتمنى أن تجعلكم رسالتي على دراية بالعمل الذي أقوم به"، وتصف دومينيك خلال الرسالة أن التطرف والاتجاه نحو التطرف مشكلة لا تزال تحدث إلى غاية اليوم. وتضيف: "أعرف أما قالت إن ابنتي التي تبلغ من العمر 18 عاما لم تعد ابنتي. لم أعد أعرفها. إننا في عام 2019، إذا الأمر لا زال مستمرا، وما الذي يتوجب علينا القيام به لوضع حدّ لهذا؟ لا شيء. الأمور التي تستقطب الناس إلى عالم الأفكار المتطرفة والأعمال الوحشية هي أشياء ما زالت الحكومات والمؤسسات الأوروبية تتصارع معها في الوقت الذي يرغب بعض الذين التحقوا بتنظيم الدولة المتطرف في العودة إلى الوراء. للمزيد: أطفال "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا من يتكفل بهم؟ دعوات أممية لإنقاذ 2500 من أطفال داعش الأجانب بسوريا بالفيديو: "يورونيوز" تكشف مصير أطفال الدواعش الأوروبيين حمزة جهادي سابق في تنظيم الدولة أعرب عن أسفه في الالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف حيث أشار إلى أنه انضمامه للتنظيم كان أول جريمة يقوم بها، مضيفا أنه لم يسبق وأن ارتكب جرما في بلجيكا حيث كان يدرس. حمزة أوضح أن نفس التأثير الذي مورس عليه للمجيء إلى سوريا قبل 7 سنوات لا زال قائما وما يزال يؤثر على الشباب اليوم. وعن احتمال معانقة التطرف مرة أخرى قال حمزة: "يقولون إن الإيديولوجية لا تختفي، وهذا معروف لدى الجميع، إذا رأينا ماذا تقول الأمم المتحدة عن الأمر، فهم يقولون علينا وضع برنامج لمكافحة التطرف من أجل التغيير والعودة للاندماج مجددا في المجتمع". حمزة يبلغ من العمر 29 عاما وليس لديه أدنى فكرة عن موعد عودته إلى بلده أو هل سيسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي وكيف ستكون حياته. قصة حمزة تثير الخوف من جهة والاشمئزاز من جهة أخرى، لذا يرى البعض ضرورة معالجة الأمور قبل فوات الأوان خاصة وأنّ هذه المسألة من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف. وفي هذا الشأن تشير دومينيك بون إلى ضرورة التفكير بجدية في هذه المسألة وبسرعة، لأنه كلما مر الوقت، زاد عدد الأطفال في المخيمات وتفاقمت المشاكل والفظاعات بما في ذلك الأمراض والمجاعة. قبل كانت الحرب وكانت القنابل وهناك أطفال أصيبوا بصدمات نفسية، وستزداد الأمور سوءا لأن الأطفال سيكرهون الجميع عندما يكبرون. سيكرهون بلدانهم الأصلية التي تخلت عنهم وسيكرهون المحيط الذي عاشوا فيه وبالتالي سيصبحون "قتلة بامتياز"، وهو ما يؤكد بوضوح أن مشكلة أوروبا مع الإرهاب لم تنته بعد.
Euronews (Ar)
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شاهد: تصرف غريب لسرب من النحل في مدينة أسترالية
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شهدت مدينة أديلايد الأسترالية حادثة غريبة من نوعها يوم الأربعاء، عندما تجمع سرب من النحل على سيارة تقف خارج أحد مراكز التسوق. ووفقاً لمصادر إعلامية محلية فقد تم رصد النحل على خلفية سيارة جيب سوداء في ساعات قليلة قبل ظهر يوم الأربعاء خارج مركز ويستلفيد ماريون للتسوق. و فيما يعرف مالك السيارة كان أحد النحّالين من المدينة موجوداً في المكان لحسن الحظ و ساعد في إبعاد هذا النحل بطريقة محترفة. إقرأ أيضاً على يورونيوز: شاهد: العثور على 50 كيلوغراما من العسل و60 ألف نحلة في سقف منزل لسيدة أسترالية شاهد: تربية النحل علاج للاضطرابات الذهنية والنفسية شاهد: "النوم مع النحل" طريقة جديدة للعلاج وتخفيف الآلام
Euronews (Ar)
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كيف تكون شكل المكالمات السرية للرؤساء الأمريكيين مع زعماء الدول الآخرين؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.