بالصور - محافظ جنوب سيناء يتفقد ميناء نويبع البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، ميناء نويبع البحري، يرافقه العميد بحري نبيل صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للميناء، واللواء بحري طارق الجمال كبير المرشدين بالميناء واللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، وذلك لمتابعة سير العمل بالميناء وأعمال التطوير التي جرى تنفيذها.

وتجول المحافظ في صالات السفر والوصول ومناطق استقبال السائحين، كما تفقد منظومة العمل التي تجري بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال النقل البحري بالعبارة "آيلة" وتابع المنظومة الأمنية وعمليات التعقيم الخاصة بالحقائب.

والتقى المحافظ بمجموعة من العمالة المصرية المتجهة إلى الأردن والذين أعربوا عن سعادتهم بمستوى الخدمات التي تقدم بالميناء.

وأكد المحافظ أن مركز العمليات المتقدم لم يستقبل أي شكاوى من قبل المسافرين عبر ميناء نويبع البحري، ما يدل على أن أعمال التطوير الذي حدثت بالميناء أدت إلى تحسين مستوى الخدمة.