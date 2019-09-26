تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 163 سلاح ناري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 163 قطعة سلاح ناري، 233 قضية مخدرات، وتنفيذ 75586 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن في ضبط "163 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهم، وتنفيذ 75586 حكم قضائي متنوع، وتم ضبط 233 قضية مخدرات بحوزة 245 متهم، كما تم ضبط 6 متهمين، كونوا تشكيلين عصابيين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وضبط 56 متهم، وضبط 17 متهم لممارستهم أعمال البلطجة ، وضبط 239 دراجة نارية مخالفة ، وإعادة سيارتين، وضبط 36630 مخالفة مرورية 801 قضية مرافق، 113 قضية بيئة ، وتم فحص 101 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية 11 منهم، وضبط 30 قضية مصنفات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.