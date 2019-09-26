​رسميا.. أكاديمية البحث العلمي عضوا في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف، انضمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصرـ رسميا لعضوية الاتحاد حتي نهاية 2019، على أن يتم تجديدها سنويا.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في تصريح اليوم الخميس إلى أن الأكاديمية تولي برامج الاستثمار في شباب الباحثين والمبتكرين من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم اهتماما كبيرا، تنفيذا لاستراتيجية الدولة، وذلك من خلال تبنيها وتشجيعها للابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة ضمن نظام مؤسسي واضح ومعلن وشفاف.

وقال صقر: "إن الأكاديمية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات العلمية المحلية والدولية التي تستهدف الباحثين والطلاب والمبتكرين خاصة والمجتمع بأثره عامة، وتهدف لنشر ثقافة العلوم والابتكار في المجتمع وتشجيع المبتكرين ودعمهم ماليا وفنيا وخلق جيل من الشباب الطموح وزرع روح التفوق والقيادة فيه ليقود نهضة هذه الأمة".

Advertisements

وأضاف "أنه كان من أهم هذه الفعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذي تنظمه الأكاديمية لمدة خمسة أعوام، وبصدد الإعداد للنسخة السادسة والتي ستقام الشهر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقد لاقى قبولا من مختلف من مختلف الجهات العلمية والمجتمعية والإعلامية ولفت نظر المسئولين في الدولة وأوصوا باستمراره".

وأشار رئيس الأكاديمية إلى انه تم تحويله لبرنامج مسابقات تليفزيوني (القاهرة تبتكر) يهدف لخلق نوع آخر من القدوة العلمية بين أطياف الشباب، ويقدم نموذجا جديدا لبرامج علمية جديدة تخلق روح من التنافسية بين أفراد المجتمع وتصل بها إلى السوق المحلية والعالمية.

وأكد أن الأكاديمية تولي برامج الاستثمار في شباب الباحثين والمبتكرين من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم اهتماما كبيرا، تنفيذا لاستراتيجية الدولة، وذلك من خلال تبنيها وتشجيعها للابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة ضمن نظام مؤسسي واضح ومعلن وشفاف.