انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

انطلقت فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ24 بأرض "الفروسية" بمركز بلبيس، ظهر اليوم الخميس.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء ونوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

ويتضمن المهرجان مسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة والغير مسجلة من الإناث والذكور، على مدار يومي الخميس والجمعة، ويمنح الفائزين جوائز متميزة من كؤوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.

وفي السياق، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض المنتجات التراثية والتي تتميز بها محافظة الشرقية، بمشاركة "الأسر المنتجة – أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة – وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"؛ لعرض منتجاتهم ومنتجات شباب الخريجين وغيرهم من الملابس والأثاث المعدني والمفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية ومستلزمات الخيول والفرسان وسروج الخيل.