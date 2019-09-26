الحكومة تنفي ما تردد حول انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول انتشار جُبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مشيرة إلى أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.

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وأشارت وزارة التموين إلى قيامها بشن العديد من الحملات التفتيشية بكافة محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الأسواق بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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