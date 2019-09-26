الآثار تعلن إقامة معرض للمستنسخات الأثرية في روسيا نهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة الآثار، تنظيم معرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة، في مدينة سان بطرسبرج الروسية آخر العام الحالي ، وذلك لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالوزارة، في تصريح اليوم الخميس، إن هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر والتعرف علي معالمها الأثرية والسياحية.

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وأضاف أن المعرض سوف يطوف عددا من المدن الروسية المختلفة بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جمهور الشعب الروسي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة عدد من أهم نماذج كنوز الآثار المصرية.

وأوضح أن المعرض يضم 77 نموذجا أثريا من نماذج الآثار المصرية، من بينها رأس للملك إخناتون من الحجر الجيري يبلغ إرتفاعها حوالي 1,5 متر ، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي وعدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون منها كرسي العرش، والعجلة الحربية، والقناع الذهبي المطعم بالأحجار شبه الكريمة.

وتابع الطيبي، أن القطع تتضمن كذلك بعض أدوات الصيد ومن أهمها علبة الصيد والتي تحمل رسومات ومناظر رائعة للصيد، ومجموعة مميزة من حلي ومجوهرات الملك، ونماذج من مراكب الصيد والتي عثر عليها بالمقبرة وعددها حوالي 35 مركبا، والكرسي الخاص بالاحتفالات والمناسبات الدينية والذي كان يستخدمه الملك أثناء ممارسة الطقوس والشعائر المختلفة .