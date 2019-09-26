وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بالمخاطر التي يواجهها الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ أن رجال القوات المسلحة لديهم وعى كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن ، مشددا على ضرورة أن يتحلى مقاتلي القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل اليهم تحت مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال لقائه طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن الكلية الفنية تعمل على إعداد وتأهيل العناصر البشرية القادرة على التعامل مع نظم التسليح والأجهزة والمعدات الحديثة التي زودت بها أفرع القوات المسلحة في كافة التخصصات بما يضمن القدرة على تحقيق التفوق والتوازن مع تكنولوجيا التسليح العالمية.

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وأستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا الغالى والنفيس دفاعاً عن أمن وإستقرار الوطن ، ونقل القائد العام لطلبة الكلية الفنية وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بطلبة الكلية الفنية العسكرية وقدراتهم الإبداعية والتي إنعكست فى تحقيق المراكز الأولى بالمسابقات العلمية الدولية التى يشاركون بها ، مشيراً إلى أهمية الكلية الفنية العسكرية كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة والتى قدمت علي مدار تاريخها جهودأ كبيرة فى دعم وتشجيع البحث العلمى وبناء ضباط مقاتلين متسلحين بالعلم والمعرفة.

وأدار القائد العام حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية وأوصى القائد العام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصى الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية الى مراحل التطبيق العملى الذى يحقق الإستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.