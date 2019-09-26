الجيش الليبي يعلن اسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة ابو قرين الليبية

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات في العاصمة طرابلس، وذلك عقب استهدافه غرفة عمليات تركية بالقرب من منطقة أبوقرين بين سرت ومصراتة.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، إن المضادات الأرضية للقوات المسلحة نجحت في إسقاط طائرة تركية مسيرة خلال محاولتها استهداف قوات الجيش في طرابلس.

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وأضاف، في تصريحات اعلامية الأربعاء، أن عملية الاستهداف طالت تمركزات وعناصر المليشيات المسلحة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال، الأحد الماضي "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جداً".

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية، خاصة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.