الاستخبارات العراقية: القبض على3 إرهابيين في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس القبض على ثلاثة إرهابيين في الموصل بعد عودتهم من أربيل.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في
وأضافت المديرية، أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد أعلنت - في وقت سابق - إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل، حيث قتل اثنان من عناصر التنظيم وتم القبض على اثنين آخرين.
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