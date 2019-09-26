الاستخبارات العراقية: القبض على3 إرهابيين في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس القبض على ثلاثة إرهابيين في الموصل بعد عودتهم من أربيل.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في

الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات فوج القيادة واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على 3 إرهابيين قادمين من أربيل بعد نصب كمين محكم لهم في الموصل".وأضافت المديرية، أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد أعلنت - في وقت سابق - إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل، حيث قتل اثنان من عناصر التنظيم وتم القبض على اثنين آخرين.