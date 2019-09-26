موسكو: نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا يتعين أن تقرره أطراف النزاع

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن مسألة قوات حفظ السلام في منطقة "دونباس" جنوبي شرق أوكرانيا هي مسألة يتعين أن تبت فيها أطراف النزاع، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في نص اتفاقيات مينسك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هذا الاقتراح " .
وتعليقا على اقتراح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن استعداده لإدخال قوات حفظ سلام إلى "دونباس" وبسط السيطرة على جزء من الحدود الأوكرانية الروسية، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "هذا اقتراح جديد، ونحن بحاجة إلى فهم موقف أطراف النزاع تجاه
وأضاف : " أطراف النزاع في هذه الحالة هما كييف وجمهوريتا دونباس (لوهانسك ودونيتسك)، المعلنتان من جانب واحد"، مشيرا إلى أن موقف هذين الطرفين غير معروف حتى الآن.
ونوه بيسكوف بأن اتفاقيات مينسك لتسوية الوضع في أوكرانيا لا تتضمن هذا الموضوع، موضحا أن اتفاقات مينسك هي وثيقة أساسية مكتملة وأساسية فيما يتعلق بالتسوية الداخلية لأوكرانيا.
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