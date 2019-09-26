وزير خارجية روسيا: الاتحاد الأوروبي شريك لا يعوّل عليه

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا يعوّل عليه، وإنه لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا أمينا، لأنه يعتمد عقلية الاصطفاف "معنا

أو ضدنا"، ويتصرف من منطلق عقلية الاصطفاف هذه.وأضاف لافروف، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بذلنا جهودا كبيرة لإقامة حوار متكافئ وإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة التخلي عن عقلية معنا أو ضدنا، ولكن دون جدوى".وتابع وزير الخارجية الروسي أن الاتحاد الأوروبي تصرف من منطلق عقلية الاصطفاف هذه قبل تدهور العلاقات الروسية الغربية في عام 2014 عندما تفجرت أزمة في أوكرانيا.