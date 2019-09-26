وفاة الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. وقال سالا ـ بارو زوج كلود شيراك إن الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام. الصباح بين عائلته بسلام. وتولى شيراك رئاسة فرنسا ولايتين متتاليتين في 1995 و 2002 وانتهت رئاسته في 17 مايو 2007. مايو 2007. وفي سبعينيات القرن الماضي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا مرتين في 27 مايو 1974 و26 أغسطس 1976 وبعد ذلك أصبح عمدة باريس لمدة 18 عامًا بدأت في 1977 وانتهت في 1995.

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