العثور على أسلحة وألغام للإرهابيين بريف حماة الشمالي

عثرت القوات السورية، اليوم الخميس، على أسلحة وألغام مضادة للدروع والأفراد في مزارع قرية الأربعين أثناء استكمالها عمليات رفع مخلفات الإرهابيين من القرى والبلدات التي طهرها الجيش السوري بريف حماة الشمالي.
مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه أثناء تمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب؛ حفاظًا على حياة المدنيين وضمان عودة آمنة لهم، عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة من
وأوضحت الوكالة أن من بين الأسلحة المضبوطة قواعد إطلاق صواريخ وألغاما مضادة للدروع والأفراد وقذائف هاون عيار(60) و(120) مم وقذائف دبابات مع حشواتها وطلقات رشاش (5ر14)مم وقنابل (يه جي سي).
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