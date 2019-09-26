سلطنة عمان والأمم المتحدة يستعرضان مسارات تحقيق السلام باليمن

استعرض الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الجهود المبذولة مع الأطراف اليمنية في مسار تحقيق السلام.

أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس بأن ابن علوي أكد - خلال اللقاء - أهمية استمرار السلطنة في دعم المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي يجلب لليمن الأمن والاستقرار.

من جانبه قال جريفيث: "إن عُمان لديها موقع جغرافي مهم إذ إن لديها حدودًا مع اليمن وتاريخًا طويلًا من التواصل وعلاقات طيبة مع الجميع.. وليس لديها أي مصلحة سوى السلام والاستقرار في المنطقة.. ونحن دائمًا متفقون على ما ينبغي فعله".



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