فرنسا.. حريق كبير في مصنع كيميائي في روان

تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا، منذ فجر اليوم الخميس، حريقاً كبيراً في مصنع كيميائي، وصف بالخطير ولم يسفر عن ضحايا، لكن السلطات التي اتخذت إجراءات لحماية سكان المنطقة، محذرة من أن يتسبب بتلوث في نهر السين.

واندلع الحريق قرابة الساعة (00,30 ت غ) في مخزن لمصنع لوبريزول يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة وعن كاتدرائية روان الشهيرة.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران، أن الدخان الأسود مرتبط بوجود "محروقات" و"بالتأكيد مثير للقلق" لكن "التحاليل الأولية لم تدل على وجود درجة حادة من السمية في الجزيئات الرئيسية التي نتابعها، وهذا أمر مطمئن".

وقالت الإدارة إن سكان المنطقة سمعوا دوي انفجار ليلاً، لكنه نجم عن تسرب زيوت اشتعلت.

وأضاف دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الحريق. ودعي السكان القلائل الذين يقيمون في هذه المنطقة الصناعية إلى البقاء في منازلهم، بينما طلب من باقي سكان المنطقة بإلحاح الحد من تنقلاتهم.

وقرابة الساعة (05,30 ت غ)، قال مسؤول في إدارة المطافئ، إنه "لم يتم تطويق الحريق بعد". مضيفاً "نعزز فرقنا وتم حشد مئتي رجل وأكثر من ستين آلية. أنتظر تعزيزات وطنية".

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وذكرت إدارة المنطقة أن العديد من المنشآت العامة أغلقت، مثل المدارس ودور الحضانة في روان و11 منطقة مجاورة.

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وينتج هذا المصنع الذي تأسس في 1954 على ضفاف نهر السين، ويسوق مواد تستخدم في تنظيف الزيوت والمحروقات والدهون الصناعية.

وصنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه يخضع لرقابة خاصة.

وكان هذا المصنع تسبب بتسرب للغاز وصلت رائحته إلى منطقة باريس وجنوب انكلترا.