عشرات الجرحى إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بالمدرج

أعلنت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، اليوم الخميس، إصابة 56 شخصاً إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بأرض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا.
وقالت لجنة التحقيقات إن ثمة حريق اندلع في جهاز الهبوط الخلفي من الناحية اليمنى للطائرة، وهي من طراز "بوينج 767" أميركية الصنع، بينما كانت تهبط على المدرج في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
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وقالت شركة طيران "أزور أير" في بيان لها: "لقد تم إجلاء جميع الركاب على الفور، بفضل الإجراءات المنسقة والمهنية لطاقم الطائرة"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 330 شخصاً.
وقد تم فتح تحقيق بشأن احتمال وجود انتهاكات لمتطلبات السلامة الجوية.
وقالت شركة الطيران إنها تمتثل للتحقيق وأنها ستقوم بتعويض المصابين.
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