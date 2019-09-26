عاجل.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفي عام 1950 التحق بوظيفة في الأعمال المدنية، وفي الوقت ذاته تابع دراسته لينال شهادةً في العلوم السياسية من معهد باريس للعلوم السياسية عام 1953.

وولد جاك شيراك، في 29 من شهر نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية، وسط عائلة مسيحية من الروم الكاثوليك، وكان والده أبيل فرانسوا شيراك، يعمل كموظفٍ حكومي لصالح شركة طيران، بينما كانت والدته ماري لويز فاليه ربة منزل، حيث شغل السياسي الفرنسي، العديد من المناصب الرسمية الفرنسية كعمدة باريس ووزارات مختلفة ورئاسة الحكومة، وأهمها كان رئاسة الجمهورية.

هذا وكان انتخب شيراك، لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007، وكان قبل ذلك عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.

كما تولى رئاسة وزارة فرنسا مرتين، الأولى من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.