كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يدعو أوروبا والناتو وآسيا إلى الامتناع عن نشر صواريخ متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا أوروبا والناتو وآسيا إلى الامتناع عن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى قادة عدد من البلدان، بما في ذلك أعضاء الناتو، مع اقتراح لإدخال وقف اختياري للنشر وفقًا لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا و مناطق أخرى.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن "بوتين" قد بعث برسالة إلى قادة العديد من البلدان، بما في ذلك أعضاء الناتو، مع اقتراح لإدخال وقف على نشر معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

ووفقًا للرسالة، سيتطلب الوقف الاختياري لنشر صواريخ حسب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى تدابير تحقق إضافية، خاصةً في الظروف التي تم فيها نشر قاذفات صواريخ متوسطة المدى بالفعل في أوروبا.

استجابة للنداء، قال مجلس الوزراء الألماني يوم أمس الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة الرسالة مع أقرب شركائه في الناتو والاتحاد الأوروبي.

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في اليوم نفسه، أكدت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونغيسكو، تلقي الرسالة، وقالت، إن الناتو لا يعتبر الاقتراح ذا مصداقية بسبب صاروخ كروز SSC-8 الروسي.

وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 21 من أغسطس، إن الولايات المتحدة في وضع الآن يمكنها من نشر صاروخ كروز برى جديد في رومانيا وبولندا وهو سيناريو اعتبره تهديدا ستحتاج موسكو للرد عليه.

وأضاف "بوتين"، في كلمة أثناء زيارة إلى هلسنكي، إن واشنطن قد تتمكن الآن من استخدام أنظمة الإطلاق الحالية في رومانيا وبولندا لإطلاق الصاروخ الجديد مما يعني أنها يمكن أن تنشره بسهولة وسرعة إذا اختارت ذلك.

وأوضح الرئيس الروسي: "يمكن تنفيذ عمليات إطلاق هذا الصاروخ من أنظمة (الإطلاق) الموجودة بالفعل في رومانيا وبولندا. كل ما عليك فعله هو تغيير البرنامج. ولا أعتقد أن شركاءنا الأمريكيين سيبلغون الاتحاد الأوروبي بهذا. ينطوي ذلك على تهديدات جديدة ينبغي أن نرد عليها".

وكانت معاهدة القوى النووي لتمنع إجراء الاختبار، إذ كانت تفرض حظرا على الصواريخ التي تُطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يحد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ليست لديها خطط وشيكة لنشر صواريخ جديدة تنطلق من البر في أوروبا.