الملك يعتمد صورة رسمية جديدة له.. و”العثماني” يدعو إلى “إبرازها وتنصيبها”

راسل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أعضاء الحكومة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، حول موضوع الصورة الرسمية للملك محمد السادس.

وقال العثماني، في رسالته، إن “الملك تفضل، واعتمد الصورة الرسمية له”.

ودعا العثماني إلى “العمل على إبراز، وتنصيب الصورة”، و”كافة المؤسسات العامة إلى الالتزام بالأمر نفسه”.

وأخبر العثماني بأنه يمكن الحصول على الصورة الرسمية للملك، حصريا، من مصالح مجموعة بريد المغرب.

وأصبحت الصورة الجديدة رسمية للملك محمد السادس، ابتداء من تاريخ مراسلة رئيس الحكومة، وهو، يوم الاثنين الماضي، 23 شتنبر.