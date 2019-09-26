أ ف ب: وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

جدير بالذكر أن شيراك انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، و انتهت رئاسته بتاريخ 17 ماي2007. وكان قبل ذلك عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.