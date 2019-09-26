أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.
جدير بالذكر أن شيراك انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، و انتهت رئاسته بتاريخ 17 ماي2007. وكان قبل ذلك عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.