نجم ديجون الفرنسي يقرر تمثيل المغرب عوض موريتانيا وخليلوزيتش يؤكد تواجده في لائحة “الأسود”

أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة لقدم، تواجد اللاعب الشاب منير شويعر، ذو الأصول المغربية والموريتانية، والحامل للجنسية الفرنسية، في اللائحة الموسعة لـ”أسود الأطلس”، الذين سيخوضون مباراتي ليبيا والغابون الوديتين، شهر أكتوبر القادم.

وقال خليلوزيتش، في تصريح لصحيفة ” ليكيب” الفرنسية، إن لاعب نادي ديجون الفرنسي، يتواجد فعلا في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي، من أجل خوض المباراتين الوديتين القادمتين، وبالتالي فمن المنتظر أن يحمل شويعر قميص “الأسود” للمرة الأولى في تاريخه.

وصرح مدرب المنتخب المغربي لـليكيب” قائلا: ” إنه يتواجد في القائمة الموسعة، نرغب فعلا في أن يحسم قراره الدولي بشكل سريع، ونحن نرغب أيضا في أن يكون بيننا”.

وحسب نفس الصحيفة، فإن اللاعب قرر فعلا تمثيل المنتخب المغربي، وهو بلد والدته، وذلك بعد أن عجز الاتحاد الموريتاني للعبة عن إقناعه، بالإضافة إلى صعوبة نيل مكانته في المنتخب الفرنسي الأول.

وكان اللاعب الشاب، البلغ من العمر 20 سنة، والذي انتقل هذا الموسم لديجون، قادما له من لانس،قد جاور مختلف منتخبات الفئات السنية لفرنسا، ابتداء من منتخب أقل من 16 سنة، إلى غاية منتخب أقل من 20 سنة.