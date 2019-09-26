بعد اتهامات بالسرقة.. جاد المالح “يعترف”

اعترف الفنان الفرنسي المغربي، جاد المالح، بأنه يستعير أفكار عروضه الكوميدية، بعد أن لاحقته تهمة سرقة أفكار من عروض لكوميديين آخرين، وتضمينه لعروضه.

وأوضح جاد المالح في حوار مع صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، نشر، أمس الأربعاء، أنه يلجأ إلى استعارة الأفكار، ويحاول بلورتها، إذ قال:” نأخذ الأشياء، ونضع عليها صلصة خاصة بنا.. هنا نتحدث عن دقيقة واحدة”.

وتابع المالح أنه لا ينزعج من استعانة الكوميديين بأفكاره، وعندما يكتب عرضا جديدا، يقول في نفسه إنه ربما قدم الأفكار نفسها في أحد العروض الفكاهية.

ولاحقت المالح اتهامات السرقة في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بعروض الكوميدي الأمريكي “جورج كارلان”، والكندي “مارتن مات”.

يذكر أن نادي “بورديل” الكندي للكوميديا منع جاد المالح من المشاركة بعروضه كوسيلة رمزية لمعاقبته، بعدما اتهم بسرقة الأفكار.