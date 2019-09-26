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مانشستر يونايتد يقترب من الاستغناء عن مدربه وهذا هو خليفته المرتقب

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عثمان رضى 0 تبليغ

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يبدو أن تجربة أولي جونار سولسكاير، مدربا لفريق مانشستر يونايتد، قد لا تعمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال  لم تتحسن نتائجه في الدورات القادمة من الدوري.

وبصم سولشكاير، على انطاقة سيئة مع “الشياطين الحمر” في منافسات الممتاز، إذ يحتلون المركز الثامن، برصيد 8 نقاط فقط.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس، فإن النادي الإنجليزي حدد إسم البرتغلي ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب فريق توتنهام، بديلا مرتقبا لسولشكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.

وعلى الرغم من التزام البرتغالي بعقد مع “السبورز” إلا أن استمرار حصده للنتائج السلبية، قد يعجل برحيله هو الآخر عن الفريق، وانتقاله لمانشستر يونايتد، حيث تلقى اتصالات من مسؤولي النادي.

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