هيئة الأسرى: الاحتلال يحول الأسيرة هبة اللبدي للاعتقال الإداري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حولت الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي، من الأردن إلى الاعتقال الإداري.
ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في مركز تحقيق المسكوبية.
وقالت إن الأسيرة هبة اللبدي اعتقلت بتاريخ 4.9.2019 وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر 24 عاما وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.
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