قطاع غزة: صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت دولة قطر، اليوم الخميس، بصرف مساعدات مالية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح، تجمع المئات من الفلسطينيين أمام فروع بنك البريد، في محافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار بغزة، محمد العمادي، أول من أمس، عن صرف مساعدات نقدية، اليوم، لأسر فقيرة بغزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة. وهذه هي المرة الثامنة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.