ماذا تعرف الراحل جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق؟

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توفي اليوم الخميس الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك عن 86 عاما، كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس. وأكد سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام". وكان شيراك قد انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007. Advertisements وتولى منصب عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995. وتولى شيراك رئاسة وزراء فرنسا مرتين من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976. والفترة الثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988. وحكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر 2011، و ذلك بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام.

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