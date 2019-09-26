شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





وتولى شيراك رئاسة فرنسا ولايتين متتاليتين في 1995 و 2002 وانتهت رئاسته في 17 مايو 2007.





وفي سبعينيات القرن الماضي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا مرتين في 27 مايو 1974 و26 أغسطس 1976 وبعد ذلك أصبح عمدة باريس لمدة 18 عاما بدأت في 1977 وانتهت في 1955.