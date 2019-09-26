شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أب يتلقى رصاص في رأسه على يد إبنه في تعز ويرديه قتيلاً والان مع التفاصيل

لقي إب مصرعه قبل قليل في محافظة تعز على يد أبنه في ظروف غامضة.

وقال شهود عيان لـ اليمن العربي، إن أحد المواطنين وهو مصاب بحالة نفسيه اطلق عدة طلقات رصاص على رأس أبيه وطلقات اخرى في صدره مما ادى الى وفاته على الفور.

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وذكر الشهود أن الأب اسمه فيصل الشوافي وهو أحد موظفي المؤسسة الاقتصادية.

وتزداد حواث القتل في اليمن منذ اندلاع الحرب جراء تردي الوضع الانساني مما يؤدي الى اصابة الكثير في حالة نفسيه فيما تزداد حالات الانتحار نتيجة لذات المرض.