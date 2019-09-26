شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الماليزية تعتقل 15 شخصا معظمهم من إندونيسيا والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة الماليزية 15 شخصا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر أيوب خان مايدين بيتشاي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، في بيان، أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

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ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير/كانون الثاني 2016 عندما نفّذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 13 إندونيسياً آخرين وماليزياً في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم تنظيم داعش، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.