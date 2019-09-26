شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محافظ مأرب.. حفل فني وخطابي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

تشهد محافظة مأرب في هذه اللحظات حفل خطابي وفني بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وحضر الحفل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وعدد من المسؤولين.

ويحتفل أبناء الشعب اليمني اليوم بالذكرى السابعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر.

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وشهدت محافظة مأرب صباح الثلاثاء الماضي، عروضات كرنفالية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر والتي تصادف اليوم الخميس.

وبدأت عروضات كرنفالية للكشافة المدرسية والموسيقى العسكرية بمناسبة العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مأرب.

وجابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ، عددا من شوارع عاصمة محافظة مأرب، ومعها فرقا كشفية من البنين والبنات من مدارس المحافظة، مقدمة عروضا فنية وشبابية كشفية في اطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ضد النظام الامامي المستبد والذكرى الـ 56 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ضد المستعمر البغيض.

وانطلقت الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية من شارع صنعاء في عرض بهيج وهي تحمل الاعلام الوطنية وتعزف المقطوعات الغنائية والانشادية الوطنية والفرائحية التي الهبت بها مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب شوارع صنعاء، والشارع العام للمحافظة، وجولة الجامعة ، وشارع الأربعين وصولا الى جامعة إقليم سبأ، ورسمت في وجههم البهجة والسرور والذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تعكس مدى التلاحم بين القوات المسلحة والامن في المواقف والمشاعر والإحزان والأفراح.