شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يصف إجراءات الديمقراطيين حول عزله بـ"النكتة" والان مع التفاصيل

سخّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه وهو مطالبته في اتصال هاتفي نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "عزلٌ من أجل هذا؟ إنها نكتة!".

وأضاف أنّ المحادثة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت "رائعة".

ووعد الرئيس الأمريكي من جهة ثانية باعتماد "كامل الشفافية" فيما خصّ عميل الاستخبارات الذي أخطر مرؤوسيه بمضمون المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وأضاف "كنّا سنقوم بذلك على أيّ حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيّد تماماً شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر".

وسرعان ما شنّ ترامب هجوماً مضاداً، مطالباً بأن تكون هناك شفافية أيضاً بشأن "جو بايدن وابنه هانتر" فيما يتعلّق "بملايين الدولارات التي تم إخراجها بسرعة وسهولة من أوكرانيا ومن الصين عندما كان نائباً للرئيس".

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وطالب ترامب أيضاً بـ"الشفافية من جانب الديمقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد" فولوديمير زيلينسكي على "فعل أشياء" باستخدام "تهديدات".

والثلاثاء الماضي، ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

كما قالت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

وتحدثت عن ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيقات بشأن نجل بايدن خاصة "النظر في الادعاءات التي تُورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد".

أما من الجانب الأوكراني نفى وزير الخارجية فاديم بريستيكو، ممارسة الرئيس الأمريكي أي ضغوط على زيلينسكي.

وقال بريستيكو: "أعرف ما الذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط".

وأضاف أن "هذه المحادثة كانت طويلة وودية، وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".