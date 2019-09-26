طالب اهالي منطقة حي القدس في كربلاء المقدسة بتوفير خدمات الماء والكهرباء، فيما تعهدت الحكومة المحلية بحل المشكلات بعد ان تم رصد الاموال المخصصة لذلك. مشكلات عدة يعاني منها اهالي حي القدس في كربلاء ابرزها تردي الخدمات وخاصة الماء والكهرباء، مطالبين الجهات الحكومية بايجاد حل لمعاناتهم التي وصفوها بالمزمنة. وأكدت حكومة كربلاء المحلية رصد أموالا لهذا الحي لمد شبكة مياه جديدة وخطوط للكهرباء، من اجل تخفيف المعاناة عن الاهالي.



يقال أن الامنيات هي رأس مال الفقير، وامنيات ساكني حي القدس انحصرت بين الماء والكهرباء، والتي تعد عند البعض ابسط مقومات المعيشة. يقال أن الامنيات هي رأس مال الفقير، وامنيات ساكني حي القدس انحصرت بين الماء والكهرباء، والتي تعد عند البعض ابسط مقومات المعيشة. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كربلاء تفتقر للخدمات الأساسية والحكومة المحلية تتعهد بتوفيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.