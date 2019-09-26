احكام مختلفة لمدانين تاجروا بالمواد والاقراص المخدرة في ذي قار والديواينة

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدانين اثنين ضبطت داخل سيارتهم 995 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة عن جريمة المتاجرة فيها في مدينة النصر".وأضاف المجلس، أن "محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية اعوام مع غرامة مالية مقدارها عشرون مليون دينار وفي حال عدم الدفع حبسه لمدة سنتين عن جريمة المتاجرة بالاقراص المخدرة وبيعها للمتعاطين في مدينة البدير".

وتابع أن "الاحكام بحق المدانين صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".